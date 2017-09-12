Участники программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК определятся ближе к концу сентября

Алматы. 12 сентября. КазТАГ — Участники программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана определятся ближе к концу сентября, сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков.

По информации пресс-службы Нацбанка, регулятор направил заявки об участии в программе всем банкам, чей капитал превышает Т45 млрд.

«После того как банки дадут согласие на участие в программе, у каждого из них затребуем модель развития банка, где будут прописаны и текущие параметры банка, и возможное дополнительное участие со стороны акционеров, действия по улучшению качества активов, структуры менеджмента и другая информация. Все это будет рассмотрено на правлении, и если правление в целом поддержит этот план, то тогда уже будет выделяться субординированный заем. Мы рассчитываем, что к концу сентября нами будут отработаны заявки с моделями развития банков», — цитирует О.Смолякова пресс-служба Нацбанка в сообщении во вторник.

Как подчеркнул О.Смоляков, участие банков в программе добровольное. Он предположил, что, возможно, банки не захотят принимать на себя те ограничения, которые предусмотрены программой. Более того, банки могут располагать собственными ресурсами или их бизнес-модель может предполагать другие опции, например, слияние, поглощение, привлечение новых инвесторов и т.д.

«Каждый банк сам оценивает свои интересы, и соответственно, балансирует. Вне зависимости от того, участвует банк в программе или нет, требование о том, что его капитал должен быть достаточен для покрытия потенциальных рисков, является универсальным для всей банковской системы», — обратил внимание О.Смоляков.

Он отметил, что Нацбанком параллельно ведется работа по созданию дочерней организации – Казахстанского фонда финансовой устойчивости, а также сообщил, что только после рассмотрения заявок банков на правлении Нацбанка можно будет называть точную сумму, которая будет направлена регулятором через свою дочернюю структуру участникам-программы. Данная информация будет обнародована.

Как сообщалось, Нацбанком принята программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Оператором программы будет дочерняя организация Нацбанка — АО «Казахстанский фонд устойчивости», которое будет реализовывать механизм финансовой поддержки банкам-участникам посредством предоставления денежных средств.

Программа предусматривает 3 направления: изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования; повышение финансовой устойчивости системообразующего банка; повышение финансовой устойчивости крупных банков.

Причем программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств.

Предполагается, что меры по повышению финансовой устойчивости банков в целом в течение 5 лет приведут к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики.