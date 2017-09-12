В Алматы задержан подозреваемый в убийстве 2-х детей

Алматы. 12 сентября. КазТАГ — В Алматы задержан подозреваемый в убийстве двух детей, сообщила пресс-служба городского ДВД.

«Полиция Алматы задержала подозреваемого в совершении убийства двух детей. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сожитель матери малышей», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

«В настоящее время проводится комплекс процессуальных и следственных мероприятий, направленных на установление мотива преступления и обстоятельств его совершения. На данном этапе мужчина признает свою вину. В рамках досудебного производства будут назначены соответствующие экспертизы и другие исследования, которые поспособствуют полноте, всесторонности и объективности расследования», — указано в сообщении.

Кроме того, проводится допрос матери детей, задержанной вместе со своим сожителем. Накануне женщина была объявлена в розыск как без вести пропавшая, сообщил начальник следственного управления ДВД Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Также сообщается, что накануне днем полиция установила местонахождение старшего ребенка гражданки В., который сразу был доставлен в медицинское учреждение для проведения обследований.

Напомним, тела двух детей были найдены в холодильнике в одной из квартир в Турксибском районе. Проводится досудебное расследование по статье «убийство». Накануне эту квартиру арендовала женщина с тремя детьми. О местонахождении матери и еще одного ее ребенка не сообщалось.