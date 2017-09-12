Куда пропадают бюджетные миллиарды выясняли в мажилисе

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Куда пропадают бюджетные миллиарды выяснили в мажилисе в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом РК на 2018-20120 годы.

В частности, депутатам мажилиса представили 3 законопроекта, касающихся бюджета РК на 2018-20120 годы. В проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» предложили исключить этапы согласования при перераспределении средств между бюджетными программами без уточнения бюджета в объеме не более 10% при неэффективном исполнении бюджетных программ и при неосвоении средств.

Между тем сразу после презентации член фракции КНПК Тургун Сыздыков выразил обеспокоенность тем, как осваиваются бюджетные средства в регионах.

«Поскольку разговор идет о совершенствовании законодательства бюджета. Бывая в регионах, мы часто встречаемся с такими факторами, когда в школах, медицинских учреждениях они проектно-сметную документацию разрабатывают, тратят массу денег из бюджета, а потом через 3 года эти деньги уходят на ветер и финансирование не доходит. Вот как остановить этот процесс?» — возмутился Т.Сыздыков.

В свою очередь министр финансов Бахыт Султанов согласился с мажилисменом.

«На самом деле такого не должно быть, местные исполнительные органы не должны заниматься разработкой проектно-сметной документации, пока не утвердили свой перечень инвестиционных проектов», — указал Б. Султанов.

В обсуждение включилась председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Гульжана Карагусова.

«Бахыт Турлыханович (Султанов – КазТАГ), вы меня извините, что я вмешиваюсь, то выделялось из бюджета в рамках инвестиционных программ на разработку ТЭО, но потом в связи с EXPO отодвигалась реализация. Ведь, к сожалению, это не их (местных исполнительных органов — КазТАГ) вина. Заявка их на ТЭО в рамках инвестиционного проекта была принята. Деньги потрачены, а теперь прошло 3 года! Не они виноваты. Просто то или иное министерство, как администратор программ, отодвигало реализацию. И если все это сложить, получается — потерянные миллиарды! И я очень прошу, чтобы в рамках этого бюджета, такие есть программы, пожалуйста, посмотрите», — сказала Г.Карагусова, обращаясь к главе минфина.