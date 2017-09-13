Астана. 13 сентября. КазТАГ – Индонезия заинтересовалась опытом Казахстана по переносу столицы, сообщает пресс-служба МИД РК.

Как отмечается в информации, опубликованной на сайте министерства во вторник, в ходе брифинга посол РК в Республике Индонезия Асхат Оразбай рассказал о содержании встречи президента РК Нурсултана Назарбаева и вице-президента Индонезии Юсуфа Каллы, состоявшейся 10 сентября на полях саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.

«В частности, индонезийскую сторону интересует опыт Казахстана по переносу столицы. Кроме того, на встрече обсуждались перспективы участия индонезийских компаний и банков в международном финансовом центре «Астана», — сообщает МИД.

В ходе брифинга А. Оразбай также рассказал о состоянии и перспективах развития казахстанско-индонезийских отношений. Он подчеркнул, что в рамках укрепления азиатского вектора внешней политики, Казахстан заинтересован в развитии долгосрочных перспективных и взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Индонезией. Посол подробно рассказал о структуре товарооборота, компаниях, заинтересованных в реализации совместных проектов, перспективных экспортных нишах для казахстанской продукции на рынке Индонезии.

«За все время развития двусторонних отношений между двумя государствами сложились дружественные и доверительные отношения. Договоренности на высшем уровне между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, достигнутые в ходе государственных визитов в Джакарту в 2012 и в Астану в 2013 годах, способствовали активизации двустороннего сотрудничества», — подчеркнул посол.

По мнению дипломата, прошедший 8-12 сентября рабочий визит Ю.Калла в Астану дали новый импульс дальнейшему развитию казахстанско-индонезийских отношений.

Кроме того, А. Оразбай отметил, что в последнее время активизировалось сотрудничество Казахстана и Индонезии в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и военно-технической сферах, а также в туристской отрасли.