В правоохранительной системе ВКО хотят увеличить число прозрачных кабинетов для допросов

Усть-Каменогорск. 13 сентября. КазТАГ – В Восточном Казахстане собираются увеличить число прозрачных кабинетов для допросов в правоохранительной системе, сообщил начальник первого управления прокуратуры ВКО Айдос Оспанов.

«В этом году прокуратурой области совместно с ДВД была проведена масштабная работа по защите прав и свобод человека в уголовном процессе. В рамках этого проекта в регионе были созданы 9 прозрачных кабинетов для допросов с целью максимального снижения фактов оказания давления на подозреваемого и выявлению фактов пыток», — сообщил А.Оспанов.

Он пояснил, что кабинеты были созданы в тех регионах, в которых чаще всего поступают жалобы о применении насилия со стороны следователей, — в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Зыряновске и некоторых районах.

«В прошлом году с заявлением о неправомерных действиях со стороны сотрудников правопорядка в органы прокуратуры обратились 98 человек. Благодаря появлению новых допросных в этом году эту статистку удалось снизить до 26», — отметил А.Оспанов.

По его словам, в ближайшем будущем прозрачные кабинеты оборудуют во всех территориальных подразделениях области.