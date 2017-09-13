Казахстанцы покидают южные регионы ради работы в Астане, Алматы и Мангистауской области

Актау. 13 сентября. КазТАГ – Самыми привлекательными регионами для переезда в казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК назвали Астану, Алматы и Мангистаускую область, сообщает корреспондент агентства.

«В прошлом году под эгидой международной организации эмиграции мы провели исследование по внутренней миграции. Выявили следующие тенденции: в основном казахстанцы уезжают из таких областей, как Южно-казахстанская, Жамбылская, Кызылординская. Это регионы с достаточно высоким уровнем безработицы. С юга Казахстана население преимущественно переезжает в Алматы и Астану. А третьей привлекательной для жизни областью является Мангистауская», — сообщили в КИСИ.

Перспективными, по данным института, являются те регионы, в которых можно найти высокооплачиваемую работу. Мангистауская область является одной из немногих областей Казахстана, где фиксируется положительное сальдо внутренней миграции. Одной из причин эксперты называют высокий уровень заработной платы.

«Привлекательным Мангистау является не только для казахстанцев. Область стала пятым регионом по числу прибывших с начала года оралманов», — отмечается на сайте министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Во втором квартале 2017 года в республику прибыли и получили статус оралмана 2410 семей или 4455 этнических казахов. Наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской области – 1014 семей, Южно-Казахстанской области – 521 семья, Астане – 215 семей, Жамбылской – 121 семья и Мангистауской – 93 семьи», — уточнили в министерстве.