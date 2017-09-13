Корабль «Союз МС-06» причалил к МКС

Байконур. 13 сентября. КазТАГ – Российский корабль «Союз МС-06» с 53/54 экспедицией причалил к Международной космической станции, сообщает корреспондент КазТАГ.

Космический корабль «Союз МС-06» с международным экипажем в составе россиянина Александра Мисуркина и американцев Марка Ванде Хая и Джозефа Акабы пристыковался в 08.55 по времени Астаны к малому исследовательскому модулю МИМ-2 («Поиск») в автоматическом режиме.

Стыковка корабля с МКС проводилась по так называемой «короткой», четырехвитковой схеме – время подлета составило около шести часов.

Сближение ТПК «Союз МС-06» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» проводилось в автоматическом режиме под контролем специалистов в ЦУПе и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Траектория и скорость подлета корабля к международной станции происходили в штатном режиме.

Подлетная скорость корабля за 100 м до причаливания составляла 0,6 м/с. В момент стыковки скорость корабля на торможении составляла 0,1 м/с.

После проверки герметичности стыковочного узла с кораблем космонавты откроют переходный люк и примерно через полтора часа перейдут на российский сегмент международной станции. В настоящее время на борту МКС работает экипаж МКС-53 – командир МКС американский астронавт Рэндолф Брезник, российский космонавт Сергей Рязанский, европейский астронавт Паоло Несполи.

Напомним, что пилотируемый корабль «Союз ТМА-20М» стартовал с космодрома «Байконур» сегодня в 03.17 по времени Астаны.

Экипаж «Альтаиров» (позывной командира корабля «Союз МС-06») проведет в космосе 167 суток. За это время будет выполнена обширная программа из более 200 экспериментов по российским и американским программам. Вернется на Землю экипаж в марте 2018 года.