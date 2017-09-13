Мировые цены на нефть повысились

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов во вторник на ведущих нефтяных биржах повысились. Такие данные опубликованы на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-Йорка.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $54,27 (+0,43)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $48,23(+0,16)/барр.