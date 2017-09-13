США обеспокоены участием Ирана в межсирийских переговорах в Астане в качестве гаранта

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Госдепартамент США подтвердил, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд возглавит американскую делегацию на международной встрече по Сирии в Астане, а также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран участвует в астанинском процессе в качестве страны-гаранта режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в распространенном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«США по-прежнему обеспокоены тем, что Иран участвует (в переговорах – КазТАГ) в качестве гаранта астанинского процесса. Действия Ирана в Сирии и безоговорочная поддержка режима (президента Сирии Башара – КазТАГ) Асада подогревают конфликт и усугубляют страдания простых сирийцев», — утверждается в заявлении.

Между тем ТАСС сообщает, что представители стран-гарантов перемирия в Сирии – России, Ирана и Турции – проведут в среду в Астане предварительные консультации перед открывающимся 14 сентября шестым раундом переговоров по Сирии. Самый главный вопрос – оформление зоны деэскалации в районе Идлиба. В развитие прошлых заседаний в мае и июле были достигнуты договоренности о работе территорий снижения напряженности на юго-западе арабской республики, в Восточной Гуте и севернее Хомса, по которым еще предстоит досогласовать вопросы сил контроля.

В ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую – заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую – замглавы МИД Седат Онал.

Наблюдатели астанинского процесса будут представлены спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, от Иордании ожидается советник главы МИД по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. Делегацию сирийского правительства возглавит постпред страны при ООН Башар Джаафари, а вооруженную оппозицию представит начальник генштаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри.

После Астаны в октябре должен начаться новый раунд женевских консультаций, в повестке которых – вопросы управления, выборов, конституции и борьбы с терроризмом. Идет и процесс объединения оппозиции – «эр-риядской» (так называемый Высший комитет по переговорам), «московской» и «каирской» групп для последующих прямых переговоров с правительством.