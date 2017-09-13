Назарбаев призвал добиваться прибыльности, применив иностранный опыт цифровизации

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сравнил на примере производительность труда в иностранных и казахстанских компаниях и призвал взять на вооружение зарубежный опыт цифровизации.

«На цифровизацию, с другой стороны, мы должны смотреть с прагматической точки зрения. Это возможность получения абсолютных преимуществ — производительности, капитализации, доходов. Например, мы хвалимся тем, что вместе с General Electric запустили производство электровозов. Там производительность на 1 работника $100 тыс. Мы говорим: «Как это здорово! Близко в других отраслях нет». (…) Компании ERG, Казахмыс — у них производительность $40-50 тыс. Мы считаем, это «здорово». Но это совсем не то, если посмотреть. У них работают по 50-100 тыс. человек», — отметил президент, выступая на совещании по вопросам цифровизации страны в среду.

«В итоге $50-60 тыс. производительность труда — это, например, в 45 раз меньше Facebook. Что говорить об остальных? Самый наш продвинутый парк информационных технологий «Алатау» в 2016 году имел выручку в 20 млрд тенге. Мы говорили, как это хорошо. Но это меньше Ethereum в 38 раз», — обратил внимание Н.Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что все это рассказывает «не для того, чтобы себя раскритиковать». «Я говорю о том, к каким целям мы в целом должны стремиться. Создавать надо такие стартапы в Казахстане и запускать их. Я хочу сказать, мы должны добиться скачка в прибыли и росте экономики», — заключил президент.