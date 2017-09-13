Назарбаев поручил создать комиссию в ЕЭК для решения совместных проблем в сфере цифровизации

Астана. 13 сентября. КазТАГ – В Астане под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева состоялось республиканское совещание по вопросам цифровизации, сообщила пресс-служба президента РК.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду, глава государства отметил важность активного внедрения цифровых технологий для развития экономики страны и подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни населения.

Н.Назарбаев также остановился на отдельных направлениях цифровизации, которые требуют особого внимания со стороны уполномоченных органов и предприятий.

«Важно выстроить взаимодействие государства и частных предприятий и организаций. Нужно создавать условия для широкого внедрения бизнесом цифровых технологий», — сказал он.

Глава государства отметил также важность подготовки высококвалифицированных кадров и подчеркнул необходимость пересмотра политики в сфере образования, акцентировал внимание на вопросах развития центров компетенции на базе НИИ, высших учебных заведений и в рамках инновационных кластеров. Он также подчеркнул ключевую роль Международного технопарка IT-стартапов в сфере разработки и внедрения новых технологий.

«Финансовый сектор как наиболее чувствительный к передовым технологиям уже широко применяет цифровые решения. Надо, чтобы он и далее оставался в авангарде этого процесса. Перед Международным финансовым центром «Астана» стоит задача по продвижению новых финансовых технологий и инструментов», — сказал Н.Назарбаев.

Вместе с тем сообщается, что президент Казахстана поручил проработать нормативную правовую базу для решения поставленных задач и стимулирования научных исследований и разработок и отметил необходимость изучения глобальных вызовов и технологических трендов будущего.

«Все, о чем мы сегодня говорили, являются важными задачами в рамках Третьей модернизации страны. Правительству необходимо учесть их в госпрограмме. Также необходимо создать специальную комиссию в ЕЭК для решения совместных проблем. Поручаю создать комиссию при президенте для доработки программы», — сказал Н.Назарбаев.

В совещании приняли участие руководители государственных органов, национальных компаний, депутаты парламента, представители крупных иностранных предприятий и организаций. В ходе совещания с докладами выступили премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, эксперты в сфере информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

По информации пресс-службы, перед началом мероприятия президент Казахстана посетил специальную выставку, где ему были представлены более 30 IT-проектов по различным направлениям.