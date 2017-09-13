Назначен зампред правления Нацбанка Казахстана

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жаната Курманова заместителем председателя Национального банка РК, сообщила пресс-служба главы государства.
«Распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.
Последняя должность Ж. Курманова председатель совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».comments powered by HyperComments