Назначен зампред правления Нацбанка Казахстана

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Астана. 13 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жаната Курманова заместителем председателя Национального банка РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Последняя должность Ж. Курманова председатель совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа».

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