Астана. 13 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывает с визитами в Узбекистане и Туркменистане, сообщила пресс-служба главы государства.

«16 сентября 2017 года состоится государственный визит главы государства в Республику Узбекистан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Как уточняется, в Ташкенте предполагается проведение встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также в ходе визита планируется участие Н. Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

Кроме того, 17 сентября президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан. В рамках визита глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.