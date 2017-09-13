Прекращены полномочия казахстанского сенатора Киинова

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Астана. 13 сентября. КазТАГ — Прекращены полномочия депутата сената парламента РК Ляззата Киинова, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Киинова Ляззата Кетебаевича», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

67-летний Л.Киинов занимал эту должность с августа 2013 года.

Кроме того, в разные годы он возглавлял нацкомпанию «КазМунайГаз» (2002-2003 и 2011-2013 годы), а также занимал пост вице-министра энергетики Казахстана (2003-2011 годы).

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