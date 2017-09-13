В Казахстане опровергли информацию о реэкспорте сахара в Россию

Алматы. 13 сентября. КазТАГ — Казахстан пользуется квотой на ввоз сахара-сырца из третьих стран только для переработки для собственных потребностей и не занимается реэкспортом сахара в Россию, заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«При формировании Таможенного союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все страны брали определенные переходные положения, в том числе переходное положение о том, что у нас будет льгота по ввозу тростникового сахара, сахара-сырца из третьих стран. Она у нас есть и до 2018 года», — цитируют Т.Сулейменова российские СМИ.

По его словам, никаких нарушений со стороны Казахстана нет, поскольку эта квота устанавливается на уровне потребности страны. «Лишнего сахара для того, чтобы потом экспортировать хоть в Кыргызстан, хоть в Китай, как и в Россию, у нас нет. Эта квота устанавливается специально на том уровне, чтобы покрыть собственную потребность. Поэтому говорить о том, что мы ввозим сахар из третьих стран, а затем его реэкспортируем в Россию, не приходится», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в ЕАЭС обеспечено свободное передвижение товаров. «Мы на любые барьеры, которые будут те или иные государства выдвигать, будем очень оперативно и быстро реагировать. Но надеемся, что все это решится в конструктивном ключе», — заключил Т. Сулейменов.

По данным СМИ, минсельхоз РФ оценил потери сахарной промышленности РФ от действий Беларуси и Казахстана на этом рынке в 70-80 млрд рублей.

Как заявил в эфире одного из российских телеканалов глава минсельхоза Александр Ткачев, это «серьезный удар по экономике». Он отметил, что минсельхоз РФ призывает Казахстан и Беларусь «навести порядок». По его словам, если ситуация не разрешится, возможны ограничительные меры на ввоз сахара.

Напомним, ранее в интервью газете «Ведомости» А. Ткачев сообщил, что производство российского сахара стало неконкурентоспособным, многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки, поскольку не выдерживают конкуренции из-за реэкспорта сахара из Казахстана. По словам министра, с начала августа по сентябрь сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг.