В Евразийском союзе предлагают внести важное дополнение в части взимания НДС

Алматы. 13 сентября. КазТАГ — Вопросы прямого и косвенного налогообложения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались на 12-м заседании консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила пресс-служба комиссии.

«Одним из важнейших итогов работы стало решение о необходимости внесения изменений и дополнений в статьи 71-73 раздела XVII «Налоги и налогообложение» договора о ЕАЭС, которые определяют принципы взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения, порядок уплаты косвенных налогов при взаимной торговле между странами союза, а также налогообложение доходов физических лиц», — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы корректировки некоторых пунктов приложения №18 к договору о ЕАЭС, регулирующих вопросы взимания НДС в свободных экономических зонах, и ряд других тем, включая принципы налогообложения электронной торговли.

По мнению члена коллегии (министра) по экономике и финансовой ЕЭК Тимура Жаксылыкова, решения консультативного комитета будут способствовать выравниванию условий для ведения бизнеса в странах ЕАЭС, улучшению делового климата и внедрения лучших практик налогообложения, уже используемых во всем мире.

«Министр отметил, что ЕЭК совместно с национальными правительствами государств-членов союза должна ускорить работу над разработкой и внедрением правил налогообложения электронной торговли, учтя в том числе и значительные объемы трансграничной торговли товарами народного потребления», — указано в сообщении.

Важнейшим изменением, которое планируется внести в раздел XVII «Налоги и налогообложение» договора о ЕАЭС, станет уточнение статьи 72 «О принципах взимания косвенных налогов в государствах-членах». В пункте 5 статьи предусмотрено, что ставки косвенных налогов во взаимной торговле при импорте товаров на территорию государства ЕАЭС не должны превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в этой же стране союза, уточняется в информации.

Как поясняется, НДС является одним из основных косвенных налогов, влияющих на взаимную торговлю и товарооборот в ЕАЭС. Уплата НДС делится на две части и осуществляется как при ввозе импортных товаров, так и внутри страны – при реализации продукции. Пункт 5 предлагается дополнить новым абзацем, в котором уточняется, что предприниматели должны будут уплачивать НДС по товарам, освобожденным внутри страны от уплаты НДС, только один раз – при ввозе товаров. При этом НДС внутри страны не вводится.

Страны союза согласовали введение этого уточнения и предлагают направить его для рассмотрения сводной рабочей группой по совершенствованию договора о ЕАЭС.

«Участники заседания также обсудили вопросы внесения изменений и дополнений в протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров (приложение №18 к договору о ЕАЭС). Они будут касаться обоснованности применения нулевой ставки НДС и освобождения от уплаты акцизов», — говорится в информации.

Также налоговый орган страны, куда импортирован товар, должен будет выявлять факты занижения (сокрытия) налоговой базы налогоплательщиком. Речь идет в том числе о случаях, когда покупателем работ, услуг является налогоплательщик государства-члена, а их потребителем – его филиал или представительство на территории другой страны ЕАЭС.

«Комиссия и правительства стран союза также работают над изменениями в договор о ЕАЭС, включая Приложение №18, в части взимания НДС в свободных экономических зонах (СЭЗ) в отношении товаров союза и товаров тех государств, которые не являются его членами. Для достижения равных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров ЕАЭС могут быть внесены изменения, которые предполагают, что по уплате НДС будет предоставляться отсрочка в течение, например, 180 дней (сейчас НДС уплачивается сразу), а сумма исчисленного НДС будет приниматься к вычету», — сообщили в ЕЭК.

Во второй декаде октября в Москве планируется провести совещание экспертов для обсуждения деталей по созданию недискриминационных условий взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров союза и товаров третьих стран, заключается в сообщении.