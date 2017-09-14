Экс-зампреду «Казахстан инжиниринг» Султанбекову продлили домашний арест

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Бывшему заместителю председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Канату Султанбекову продлили домашний арест до 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Районный суд №2 Есильского района продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 октября подозреваемому Султанбекову Канату», — сказали в суде в четверг.

Ранее подозреваемый находился под стражей, однако суд заменил меру пресечения на домашний арест.

Напомним, в феврале текущего года решением суда №2 Есильского района К.Султанбеков был взят под стражу сроком на 2 мес.

Он работал в должности заместителя председателя правления нацкомпании с 2015 года. По сообщению пресс-службы компании, его полномочия решением совета директоров от 15 февраля 2017 года были прекращены досрочно.

По сообщениям СМИ, К.Султанбеков подозревается в совершении коррупционных преступлений.