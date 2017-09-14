КГА проверит Академию гражданской авиации после крушения учебного самолета в Алматинской области

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Комиссия комитета гражданской авиации МИР РК после крушения учебного самолета в Алматинской области, в результате которого погибли пилот и курсант, проверит Академию гражданской авиации, сообщила и.о. заместителя председателя КГА — главный государственный авиационный инспектор МИР РК Тоты Амирова.

«В августе произошла трагедия и погиб курсант с инструктором, и пока мы не выясним все подробности и причины произошедшего, торопиться нельзя с выдачей разрешения на полеты, так как никому не дано право рисковать детьми. Мы должны проверить, откуда приехали инструктора и какой у них налет. И у нас много вопросов. На днях поедет комиссия для проверки в Академию ГА», — написала Т.Амирова на своей странице в Faceebook в четверг.

«У больших авиакомпаний тоже каждый день происходят авиационные события, при том, что нарушений мало, а в основном происходят ошибки. И мы тоже их приостанавливаем, а иногда вообще запрещаем летать, И они, если видят, что не правы соглашаются, и это называется профессионализмом», — добавила она.

Т.Амирова также отметила, что у КГА «уже есть пути решения проблемы подготовки летных кадров на мировом уровне», которые в скором времени будут озвучены.

Напомним, 10 августа самолет Академии гражданской авиации в 2 км от аэродрома Азем в Алматинской области потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного задания. По информации директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию РК Жанибека Тайжанова, после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту находились пилот-инструктор С.Курченко, 1977 г.р., гражданин Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 г.р., оба погибли.

Для расследования причин крушения самолета создана специальная комиссия.