Госдепартамент США призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила начальник пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что возможное введение миротворческих сил ООН на восток Украины – это идея, которую точно стоит изучить. Мы рассматриваем это как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности. Мы расцениваем это как возможный путь к восстановлению украинского суверенитета и территориальной целостности», — сказала Х.Науэрт на брифинге для иностранных журналистов.

При этом она подчеркнула, что «любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей территории Украины, до и включая границу с Россией».

«Мы считаем, что ситуацию с безопасностью важно улучшить в качестве первого шага», — резюмировала она, заявив также о необходимости отвода «тяжелых вооружений» и обеспечения доступа для международных наблюдателей.

Представитель госдепартамента также напомнила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает работу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

11 сентября в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.