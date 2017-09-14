На рынке Алматы изъято более 30 тыс. бутылок алкоголя неизвестного происхождения

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – В рамках борьбы с теневым оборотом алкогольной продукции департамент государственных доходов по г. Алматы изъял более 30 тыс. бутылок алкоголя неизвестного происхождения на рынке в Алмалинском районе, сообщили в управлении разъяснительно работы городского ДГД.

«В ходе проведенной проверки сотрудниками ДГД по г. Алматы выявлено более 30 тыс. бутылок алкогольной продукции неизвестного происхождения с учетно-контрольными марками (УКМ) сомнительного образца, а также реализация без соответствующей лицензии и сопроводительных накладных», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По словам заместителя руководителя департамента Каната Балтабекова, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РК.

Всего, по данным ДГД, за 8 месяцев установлен незаконный оборот более 870 тыс. бутылок алкогольной продукции на сумму Т720 млн, 13908 тонн нефтепродуктов на сумму Т1 754,4 млн и более 250 тыс. пачек сигарет без акцизной марки. Только за август установлен незаконный оборот 499 тонн нефтепродуктов и 34 тыс. бутылок алкоголя на сумму Т78 млн.

«По всем установленным фактам незаконного оборота подакцизной продукции материалы направлены в суд для вынесения процессуального решения», — уточняют в управлении разъяснительной работы ДГД города.

Между тем проверить легальность алкогольной продукции может каждый с помощью бесплатного мобильного приложения Wipon. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирования, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, направляются в режиме реального времени в КГД МФ РК.