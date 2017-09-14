Казахстан может рассматриваться в качестве наблюдателя в Астанинском процессе, считает спецпредставитель РФ

Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава делегации РФ на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев считает, что Казахстан может рассматриваться в качестве наблюдателя в Астанинском процессе, сообщает ТАСС.

«Вполне возможно, что на следующих встречах, которые могут состояться в конце октября, мы увидим новых наблюдателей», — сказал А. Лаврентьев на переговорах в Астане в четверг.

«Основа Астанинского процесса — это работа трех стран-гарантов — России, Турции и Ирана. Поэтому в качестве наблюдателей можно будет рассматривать кандидатуры других стран, конечно, среди них такие игроки, как Китай, ОАЭ, Египет, Ливан, Казахстан. Мы очень внимательно смотрим на те критерии, по которым та или иная страна может работать в качестве наблюдателя», — указал А.Лаврентьев.

При этом он добавил, что контроль в зоне деэскалации в Идлибе будут вести Россия, Иран и Турция.

По его словам, Астанинский процесс продолжит работу и после достижения договоренностей по зонам деэскалации, что должно произойти по итогам нынешнего раунда переговоров. «Эта встреча в Астане является завершающей для создания зон деэскалации, но Астанинский процесс будет продолжаться, потому что у нас еще много проблем и вопросов, которые необходимо решать в области сирийского урегулирования», — сказал А.Лаврентьев.

Он подчеркнул, что «Астана является очень полезной площадкой для согласования различных позиций по различным аспектам сирийского урегулирования, в том числе и по вопросу политического урегулирования, создания комитетов национального примирения». «Все эти вопросы у нас плавно переходят на очередные заседания. Мы все надеемся, что наша работа, которая проводилась в Астане и до нее, увенчается хорошим результатом завтра и заложит основу для дальнейшего продвижения на пути к миру», — заключил он.

А.Лаврентьев добавил, что стороны Астанинского процесса вплотную подошли к подписанию соглашения о создании всех четырех зон деэскалации в Сирии.

«Хочу особо подчеркнуть, что все заинтересованы в том, чтобы на земле Сирии воцарился мир. И все прекрасно понимают, осознают и приветствуют всю ту работу, которая ведется по созданию зон деэскалации», — добавил дипломат.

В то же время, по словам А.Лаврентьева, оформление зон деэскалации в Сирии в СБ ООН зависит от признания рядом стран права Ирана участвовать в урегулировании. «Пока некоторые члены международного сообщества не хотят видеть Иран в этом процессе. Поэтому дело за малым, дело за признанием права Ирана участвовать в мирном урегулировании в Сирии и в восстановлении, в том числе разрушенной инфраструктуры», — сказал он.

«Все это (закрепление договоренностей о зонах деэскалации в СБ ООН) будет зависеть от желания международного сообщества поддержать усилия стран-гарантов (Россия, Турция и Иран)», — отметил А.Лаврентьев.

Москва надеется, что в ближайшие месяцы борьба с террористами в Сирии подойдет к концу, отметил глава российской делегации.

«Сирийские правительственные силы блокировали Дейр-эз-Зор, а также успешно развивают наступление на позиции ИГ (запрещенная группировка «Исламское государство» — КазТАГ). Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы борьба с этими группировками, которые поддерживают ИГ, будет в общем завершена», — сказал он.

Глава делегации РФ подчеркнул, что позже можно будет говорить о необходимости проведения борьбы с другими группировками, которые ставят своей целью именно свержение существующего правительства в Сирии. «Но мы надеемся, что здравый смысл у оппозиции восторжествует, и что она займет позицию поиска мирного решения существующих проблем и точек соприкосновения с центральным правительством», — добавил он.

А.Лаврентьев также отметил, что курдский вопрос играет важную роль в сирийском урегулировании, но на нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане не рассматривался. «Курдский вопрос в принципе сейчас в Астане не затрагивался. (…) Конечно же, на следующих заседаниях мы рассмотрим этот вопрос», — заключил он.

Напомним, 6-й раунд межсирийских переговоров проходит в Астане 14-15 сентября.