В Казахстане предлагают упорядочить систему управления многоквартирными домами

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве по инвестициям и развитию РК предлагают упорядочить систему управления многоквартирными домами в Казахстане.

«На сегодня жилищный фонд в республике насчитывает более 78 тыс. многоквартирных жилых домов (МЖД) и сформировано порядка 13 тыс. единиц органов управления. Среди различных форм органов управления, определенных законом, вызывают особую обеспокоенность иные формы управления, куда входят производственные, потребительские кооперативы, ТОО, ИП, зачастую не имеющие прямого отношения к данной деятельности», — сказал вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев в ходе презентации концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в минюсте в четверг.

По его словам, в нынешней жилищной ситуации в стране отсутствуют четко определенные механизмы взаимодействия собственников квартир и органов управления, что создает определенные проблемы по эксплуатации МЖД, влияет на техническое состояние жилого фонда и создает конфликтные ситуации, которые выгодны «для нечистоплотных органов управления».

«В этой связи концепцией предлагается разработать новую модель управления МЖД, где количество собственников помещений — более 20 — создают самостоятельное объединение, иначе говоря — орган управления. То есть необходимо внести изменения по регистрации органа управления в каждом МЖД: 1 дом – 1 объединение и 1 счет», — сказал Т.Токтабаев.

«Кроме того, конкретизировать права и обязанности собственников помещений и руководителей органов управления объектом кондоминиума, оптимизировать существующие формы управления. Также следует создать условия для развития сервисной деятельности по содержанию МЖД, путем регламентации деятельности субъектов сервисной сферы», — заключил он.