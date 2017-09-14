Назначен новый заместитель акима ЮКО

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Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Назначен новый заместитель акима Южно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба главы региона.

«Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Сарсембаев Тулеген Капсаликович», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в четверг.

Т.Сарсембаев в разные годы работал заместителем председателя налогового комитета по Турксибскому району, затем по Бостандыкскому району города Алматы. С мая 2017 года занимал должность заместителя генерального директора Республиканского государственного коммунального предприятия «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек» министерства образования РК.

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