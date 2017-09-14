Фильм о голодоморе снимут в Казахстане на народные деньги

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Фильм о голодоморе в Казахстане будет снят на народные деньги, сообщил сценарист и режиссер фильма «Ашаршылык» Марина Кунарова.

«Идею фильма мы вынашивали довольно долго, главной проблемой были трудности с финансированием проекта. В мае 2017 года фонд Европейского кино выразил готовность профинансировать половину бюджета фильма. С помощью краудфандинговой платформы «StartTime» мы намерены собрать недостающую часть бюджета будущего фильма, обращаясь за помощью ко всем казахстанцам», — сказала М. Кунарова на пресс-конференции в четверг.

При этом отмечается, что стоимость проекта составляет около Т380 млн, из них Т38 млн планируется собрать с помощью краудфандинговой платформы. Сбор средств продлится до 31 декабря.

История фильма, по словам создателей, основана на реальных исторических событиях, выпавших на долю казахов во время великого голода в 1921-1922 гг. и в 1931-1932 гг., когда погибло около 70% населения Казахстана, в соседние страны были вынуждены бежать, по разным оценкам, до 1,5 млн человек. В те времена казахи потеряли за 10 лет по разным данным от 4,6 млн до 6 млн человек.

Съемки фильма начнутся в ноябре и продлятся до февраля 2018 года, выпустить его в прокат создатели намерены летом либо осенью 2018 года. По словам ассоциированного продюсера Куата Домбая, есть договоренность о прокате фильма в Китае и странах Европы.

Краудфандинг – народно-общественное финансирование, коллективное сотрудничество людей (доноров, вкладчиков), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы поддержать усилия других людей (владельцев, создателей, проекта) для его реализации.