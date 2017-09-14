Караганда. 14 сентября. КазТАГ – В Караганде открыли почетное консульство Грузии, передает корреспондент КазТАГ.

«Карагандинская область, как самая крупная по территории и промышленному потенциалу, представляет собой огромный интерес для сотрудничества. По своему экономическому, культурному, научному потенциалу, развитости инфраструктуры область занимает ведущее место в Казахстане. В связи с этим открытие консульского учреждения и назначение на должность почетного консула Грузии в Карагандинской области — Жаната Тусупбекова, будет способствовать развитию бизнеса с представителями наших стран», — сказал на торжественном мероприятии посол Грузии в РК Зураб Абашидзе.

«Также консульство будет защищать интересы граждан Грузии, проживающих в Карагандинской области, и способствовать ознакомлению с культурой грузинского народа», — добавил он.

Как отмечалось на церемонии открытия, появление консульства повлияет на развитие двусторонних торговых отношений. Сейчас в Грузии зарегистрированы около 170 предприятий с участием казахстанского капитала. По итогам 8 мес. торговый оборот между Карагандинской областью и Грузией составил $1 млн.

Представительство Грузии в Караганде будет располагаться в центре бокса им. С.Сапиева.