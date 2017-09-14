Венесуэла отказалась от расчетов за нефть в долларах

Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Власти Венесуэлы запретили экспортерам нефти вести расчеты в долларах США, сообщает РБК.

«Правительство Венесуэлы указало нефтяным трейдерам, чтобы они не вели расчеты в долларах, и трейдеры начали указывать в инвойсах евро», — приводится информация The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о новых правилах.

По словам одного из партнеров государственной нефтяной компании PDVSA, эта компания обратилась к своим партнерам в частном секторе, чтобы они открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту европейскую валюту.

Отмечается, что отказ от расчетов в долларах — попытка Каракаса обойти санкции, которые в конце августа ввели США. Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.

«Официальных сообщений об отказе от расчетов в долларах не было, но последние действия правительства страны показывали, что Венесуэла движется в этом направлении», — говорится в сообщении.

Так, 8 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что собирается создать новую международную платежную систему, а также валютную корзину для «освобождения от доллара».

13 сентября Каракас приостановил обмен доллара в системе Dicom.

Между тем после того, как против страны ввели санкции, крупные международные банки отказываются работать с правительством Венесуэлы. После этого PDVSA стала полагаться на «Газпромбанк», китайский банк CITIC и другие банки для обработки нефтяных платежей.

«Стране будет сложно изолировать себя от финансовой системы крупнейшего торгового партнера — США. Экспорт нефти в США приносит примерно 95% валютной выручки страны», — отмечают эксперты.

Венесуэла – одна из 5 стран-создателей ОПЕК, цель которой — контроль квот добычи на нефть.