Меры по пресечению деятельности транснациональных наркогруппировок отработали страны ОДКБ на учениях в Подмосковье

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – В Подмосковье на полигоне Федерального казенного предприятия «НИИ «Геодезия» 14 сентября проведено международное тактико-специальное учение «Гром-2017» спецподразделений антинаркотических служб органов внутренних дел государств-членов ОДКБ и МЧС России, в ходе выполнения задач которого была уничтожена подпольная «нарколаборатория», сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщается на сайте ОДКБ, международное учение прошло в два этапа. На первом состоялась практическая демонстрация образцов специальной автомобильной и авиационной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, средств индивидуальной защиты, форменной одежды, разработанной для использования сотрудниками спецподразделений органов внутренних дел.

«На втором этапе сотрудники антинаркотических ведомств и спецслужб, и органов внутренних отработали проведение совместных комплексных мероприятий по пресечению деятельности транснациональных преступных организаций, перекрытию каналов контрабандных поставок наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и минимизации негативных последствий техногенного характера на территории одного из условных государств, являющегося членом Организации», — информирует Организация.

Основными целями учения «Гром-2017» является совершенствование практических навыков правоохранительных органов и аварийных служб, входящих в состав Формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, слаживание действий органов управления при подготовке и проведению совместных специальных операций по тематике учения. Также отрабатываются взаимодействие и обеспечение подразделений, выделенных в состав ФССН КСОР ОДКБ по поиску, блокированию и задержанию транснациональных преступных группировок с использованием БПЛА и условному захвату и уничтожению мест хранения, производства и фасовки наркотиков и ликвидации нарколабораторий.

Подводя итоги учений, председатель Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ, статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отметил, что они прошли на высоком уровне, а сотрудники действовали квалифицированно, грамотно, как единый механизм. Также он подчеркнул важность обмена мнениями относительно внедрения и приобретения перспективной техники, которая представлена в выставочной программе.

«В течение года наши подразделения участвуют в конкретных операциях в различных точках стран ОДКБ. То, что наркомаршруты, проходившие через территорию стран-участников ОДКБ, перемещаются за их границы, — результаты подобных мероприятий», — считает он.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил, что учениями «Гром» открывается цикл учений в этом году в формате Организации Договора о коллективной безопасности.

«В начале октября мы будем проводить учение «Поиск-2017», где будут действовать наши спецподразделения военной разведки по отработке своих задач. На территории Армении мы проведем учение «Взаимодействие-2017» с Коллективными силами оперативного реагирования 10-13 октября. Закончим этот цикл учением Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2017» на территории Казахстана», — уточнил он, подчеркнув, что эти учения носят плановый характер.