Дни культуры Казахстана пройдут в Беларуси в 2018 г.

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Дни культуры Казахстана в Беларуси пройдут в 2018 году, сообщает БЕЛТА.

«Такие мероприятия проводятся на постоянной основе. В 2014 году Дни культуры Беларуси прошли в Астане, на 2018 год запланировано проведение Дней культуры Казахстана в Беларуси», — сказал начальник главного управления культуры и аналитической работы министерства культуры Беларуси Василий Черник на международной конференции «Казахстан-Беларусь: 25 лет установления дипломатических отношений. Итоги, реальность и перспективы».

Взаимодействие в области культуры между Беларусью и Казахстаном развивается в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 17 января 1996 года и межведомственным соглашением о сотрудничестве в области культуры и искусства. Учреждения культуры сотрудничают по различным направлениям, представители Казахстана принимают участие в концертах «Славянского базара в Витебске», в театральных и кинофестивалях, проводимых в Беларуси, напоминает БЕЛТА.

Также партнерские отношения налажены между музеями, обсуждается возможность обмена выставками.

«В частности, в ноябре минчане и гости столицы в Национальном художественном музее Беларуси смогут увидеть выставочный проект «Шествие Золотого человека». В Минске будут представлены произведения традиционного искусства Казахстана и уникальные археологические артефакты», — сообщает агентство.

Отмечается, что важную роль в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества играет и белорусская диаспора в Казахстане, в крупных административных центрах страны зарегистрировано 13 этнокультурных объединений.