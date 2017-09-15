В Алматы арестовали на 2 мес. родителей двух убитых малолетних детей

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – В Алматы арестованы на 2 мес. родители двух малолетних детей, найденных мертвыми в холодильнике, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«Турксибский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении А.Волченко и Э.Гильмутдинова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 п. 1, 3, 7 (убийство) Уголовного кодекса РК», — говорится в сообщении.

«Постановлением суда в отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 11 ноября 2017 года», — указано в сообщении.

Напомним, тела двух детей были найдены в холодильнике на съемной квартире в Турксибском районе. Позже полиция Алматы задержала подозреваемого в совершении убийства двух детей. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, сожитель матери малышей.

«Близнецы 2016 года рождения, их мать – Алла Волченко 1983 г.р., является гражданкой Казахстана, ее сожитель является гражданином Узбекистана, 1988 г.р. (…) Для установления причины и времени смерти сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По нашим предположениям, тела младенцев горе-родители держали не меньше 3-4 дней. Предположительно, причиной смерти стала механическая асфиксия. Точную причину установит судмедэкспертиза», — сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек на брифинге в среду.