В Казахстане будут поэтапно вводить регулирование цен на лекарственные препараты

Астана. 15 сентября. КазТАГ – В Казахстане регулирование цен на лекарственные препараты будет вводиться поэтапно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Минздрав Казахстана разработал проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» в целях совершенствования регулирования данной сферы и создания модели лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в четверг.

Как уточняется, «предусмотрено поэтапное введение регулирования цен на все лекарственные средства. Начиная с октября 2018 года — на рецептурный отпуск, с 2023 года — для безрецептурного отпуска лекарственных средств».

Для защиты пациентов от ежегодной замены приобретаемых по международному непатентованному наименованию лекарств предлагается для уже начавших лечение пациентов продолжать приобретение ранее закупленных препаратов, а для вновь выявленных – проводить тендера по закупу биосимиляров/генериков по меньшей цене.

Перечень заболеваний и категорий пациентов в амбулаторно-лекарственном обеспечении для закупа по торговым наименованиям будет устанавливать уполномоченный орган в области здравоохранения с учетом клинической значимости заболевания и серьезности клинических последствий замены препаратов. Учет количества пациентов будет осуществляться по электронным регистрам диспансерных больных.

«Лекарственные средства и медицинские изделия будут отбираться на основе комплексной оценки технологий здравоохранения. Через формулярную систему, внедрение системы оценки и мониторинга использования, кодекс этического продвижения будет обеспечено эффективное и безопасное использования лекарств», — отмечают в минздраве.

Как отмечается, гармонизация национальных стандартов в области инспектирования производителей медицинской продукции предоставит возможность взаимного признания результатов инспектирования за счет применения эквивалентных стандартов и процедур.

Как сообщал ранее специалист комитета фармации министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев, ценовое регулирование в первую очередь будет заключаться в регистрации цен производителей.

«То есть каждый производитель будет регистрировать свою цену на свое лекарственное средство на основе цены завода-производителя на территории завода-производителя, без каких-либо затрат. Далее будет регистрироваться цена, которая будет уже в себя включать накладные расходы, которые несет каждый производитель при доставке лекарств в республику, то есть это логистика, таможенные пошлины, оценка безопасности качества и в том числе маркетинг», — пояснял он на международной конференции по клинической фармакологии и фармации «Рациональное использование лекарственных средств» 8 сентября.

Кроме того, по его словам, в рамках утвержденной регрессивной системы наценок будет утверждаться предельная оптовая цена и предельная розничная цена.

«То есть это будут цены, выше которых дистрибьютор и аптека не имеют права продавать. Ниже – да», — отмечал А.Нуртаев.

Он также отмечал, что процент наценки для оптового звена составит от 20% до 10%, для розничного звена – от 50% до 10% в зависимости от стоимости лекарственного средства.