В ДВД Мангистауской области рассказали подробности происшествия в Актау со стрельбой

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – В Актау полицейские провели следственные мероприятия на месте происшествия, где, по словам, очевидцев, произошла драка со стрельбой.

Как сообщалось, 15 сентября около 00.50 в Актау в районе 6 и 8 микрорайонов произошла драка со стрельбой, в котором участвовали четверо мужчин. По словам очевидцев, одного из них задержали.

«Была слышна стрельба. Одного из участников драки задержали. Видели одного мужчину, лежащего на земле. По всей видимости, он был мертв», — сообщили очевидцы.

Между тем в ДВД Мангистауской области данный факт отрицают.

«15 сентября примерно в 00.50 часов в 6 микрорайоне сотрудниками криминальной полиции УВД Актау был задержан гражданин 1971 г.р., проживающий в Актау, у которого во время досмотра обнаружена и изъята учебная граната. Во время операции не было никаких выстрелов, оружие не применялось», — говорится в сообщении ДВД в пятницу.

По данному факту началось досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза.