Тарифы нам бы осветлить, а пенсионные деньги – в канализацию!

Экономика 66 0
Пётр Своик о том, что Президент, говоря и о снижении стоимости услуг ЖКХ, и о повышении тарифов, прав всегда

 



 

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