Тарифы нам бы осветлить, а пенсионные деньги – в канализацию! 15.09.2017 10:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 66 0 Пётр Своик о том, что Президент, говоря и о снижении стоимости услуг ЖКХ, и о повышении тарифов, прав всегда comments powered by HyperComments Похожие материалы: Серик Ахметов и тарифы ЖКХ почти на свободе «Дешевые» деньги от правительства ведут к инфляции АБИИ готов предоставить дешевые деньги для казахстанской энергетики Фильм о голодоморе снимут в Казахстане на народные деньги Полиция Астаны ищет жертв бывшего адвоката, похищавшего деньги путем составления мнимых договоров