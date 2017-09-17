Казахстан имеет талантливую молодежь и ежегодно открывает новые имена в спорте – Назарбаев

Астана. 17 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана в Ашхабаде встретился с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Туркменистане, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщается на сайте Акорды в воскресенье, в ходе встречи глава государства поинтересовался настроем команды и отметил, что прибыл в Ашхабад с целью поддержать казахстанских спортсменов.

«В этих представительных соревнованиях примут участие одни из самых лучших атлетов из всех стран-участниц. Нашу сборную также представляют многие именитые чемпионы», — сказал Н.Назарбаев.

Он также отметил важность успехов отечественных атлетов в становлении здоровой нации.

«У нас во всех регионах строятся различные спортивные сооружения, наши атлеты принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня, и среди вас есть знаменитые, состоявшиеся спортсмены. Мы имеем талантливую молодежь, практически каждый год у нас появляются новые имена в спорте. В целом, глядя на ваши победы, молодые люди будут стремиться к занятию спортом, а это является непосредственными условием становления здоровой нации. Вы должны быть примером для подрастающего поколения», — сказал глава государства.

Н.Назарбаева от лица национальной сборной Казахстана поприветствовал ее капитан Нурлан Мырзабаев, представляющий РК на Играх в дисциплине тхэквондо.

«Мы, члены национальной сборной Казахстана, приложим все усилия для того, чтобы наш флаг как можно чаще развевался на проводимых в Ашхабаде Играх», — сказал Н.Мырзабаев.

«Мы очень сильно постараемся показать себя только с лучшей стороны, и порадовать вас и всех казахстанских болельщиков», — добавила в свою очередь казахстанская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине и Рио-де-Жанейро Ольга Рыпакова.

В завершение встречи глава государства отметил, что миллионы казахстанских болельщиков верят в успешное выступление наших спортсменов, и пожелал им удачных стартов и ярких побед.