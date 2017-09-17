Назарбаев отметил хорошие перспективы экономического сотрудничества Казахстана и Туркменистана

Астана. 17 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Туркменистан провел переговоры с президентом этой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба главы государства.

«После вашего визита в Казахстан многое сделано, работает межгосударственная комиссия. Я думаю, что у нас хорошие перспективы в сфере экономики», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

При этом глава государства выразил надежду на такое же развитие двустороннего сотрудничества, как и с Узбекистаном.

«Я прибыл к вам из Узбекистана, где находился с государственным визитом. Очень много вопросов решено: приграничное сотрудничество, акцизы, налоги, тарифы в сфере перевозок. Сразу же произошел рост торговли между Казахстаном и Узбекистаном, в этом году она выросла на 35%. Надеюсь на подобное расширение отношений и между нашими странами», — сказал он.

Он также поблагодарил Г.Бердымухамедова за приглашение участвовать в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и отметил важность проведения подобных мероприятий.

«Я Вас поздравляю с проведением этих Азиатских Игр. Построено много спортивных сооружений, которые в дальнейшем будут служить во благо вашего народа. Такие мероприятия позволяют стать Туркменистану более узнаваемым в мире. Казахстан в этом году также провел масштабное спортивное состязание – 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду. В целом, проведение крупных международных мероприятий в нашем регионе представляется очень важным», — сказал президент Казахстана.

Он также пожелал успехов народу Туркменистана и лично Г.Бердымухамедову, а также всем спортсменам, прибывшим для участия в Играх.

В свою очередь президент Туркменистана выразил Н.Назарбаеву слова признательности за участие в предстоящей церемонии открытия Игр.

«Это наш общий праздник – праздник всех стран Центрально-Азиатского региона. Это показатель нашей солидарности и сплоченности. Участие в Играх принимают представители 64 стран, также по просьбе ООН в качестве 65 страны включена сборная, состоящая из беженцев, которая будет выступать под знаменем этих Игр», — сказал Г.Бердымухамедов.

Глава Туркменистана также отметил то неизгладимое впечатление, которое на него произвел высокий организационный уровень проведения специализированной международной выставки EXPO-2017 в Астане.