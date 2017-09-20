Бумаги азербайджанского банка в портфеле ЕНПФ заменены на министерские еврооблигации

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Бумаги проблемного Международного банка Азербайджана (МБА) в портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) заменены на еврооблигации минфина АР, сообщил управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

«Переговоры (с азербайджанской стороной – КазТАГ) завершились соглашением о реструктуризации, в рамках которого основная сумма долга — $250 млн — была сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигалии минфина. То есть это сторопроцентно гарантированные бумаги азербайджанской стороны», — сказал К. Келимбетов на пресс-конференции в среду.

«Бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиций, которые были сделаны. На самом высоком уровне есть очень четкое подтверждение. Весь этот процесс завершился к 1 сентября. Технический обмен бумагами уже произошел, как оно дальше будет продвигаться, как будут оцениваться к моменту погашения — это уже прерогатива Нацбанка РК и ЕНПФ», — пояснил он.

По словам К.Келимбетова, таким образом инвестированные средства будут возвращены в полном объеме «более сохранно и с учетом того, что в основном инвестиции ЕНПФ деноминированы, те инвестиции, которые деноминированы в долларах, позволяют диверсифицировать доходность этой организации».

«Если раньше это были 10-летние бумаги, теперь это 15-летние бумаги с момента начала обращения. Прибавьте плюс 15, и они будут возвращаться. Но они постоянно приносят доход. Более того, $40 млн уже было выплачено в виде так называемых купонных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная и поводов для беспокойства больше быть не должно», — заверил он.

Как сообщалось ранее, в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана в октябре 2014 года Национальным банком Казахстана было вложено $250 млн из активов ЕНПФ. Срок обращения этих бумаг был рассчитан на 10 лет с купонной ставкой 8,25% годовых.

В рамках оздоровления МБА была объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

18 августа Насиминский районный суд Баку одобрил план реструктуризации обязательств МБА перед зарубежными кредиторами.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.