Президент Казахстана посетил новую поликлинику в Наурызбайском районе Алматы

Астана. 20 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочей поездки в Алматы посетил новую поликлинику Наурызбайского района города, построенную в рамках программы «Туған жер», сообщает пресс-служба главы государства.

«Президенту Казахстана доложили о том, что помимо оказания первичной медицинской помощи здесь планируется проведение скрининговых исследований на раннее выявление рака желудка. Также в поликлинике открыты отделения рентген диагностики, кабинеты офтальмолога, отоларинголога, торакальной и абдоминальной колопроктологии и другие», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Кроме этого, в поликлинике функционирует электронная регистратура, работает call-центр, базируются бригады скорой помощи для оперативного выезда к жителям Наурызбайского района.

Н.Назарбаева также проинформировали об открытии в ближайшее время медицинского учреждения в микрорайоне «Калкаман» и о начале строительства поликлиники в микрорайоне «Таусамалы».