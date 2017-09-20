«Кайрат» разгромил «Ордабасы» в 30-м туре и вышел на первое место в чемпионате Казахстана по футболу

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Алматы. 20 сентября. КазТАГ — «Кайрат» разгромил «Ордабасы» в 30-м туре и вышел на первое место в чемпионате Казахстана по футболу, передает корреспондент агентства.

Матч в Алматы завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Жерар Гоу, а также отличились Андрей Аршавин, Магомед Парагульков и Чума Анене. У проигравших единственный мяч провел Азат Нургалиев.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 65 очков и вышел на первое место в таблице. «Ордабасы» с 49 очками сохранил за собой третью строчку.

Результаты других игр 30-го тура: «Акжайык» — «Атырау» (1:0), «Актобе» — «Тобол» (1:0).

Оставшиеся три матча этого тура пройдут 15 октября.

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