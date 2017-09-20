Казахстан за 8 мес. экспортировал 1,2 тыс. автомобилей отечественной сборки

Астана. 20 сентября. КазТАГ – Казахстан по итогам января-августа 2017 года экспортировал около 1,2 тыс. автомобилей отечественной сборки, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев.

Как отметил А.Айдарбаев на V форуме машиностроителей Казахстана, с начала 2017 года наблюдается положительная тенденция восстановления рынка благодаря мерам государственной поддержки.

«Объем производства по итогам 8 месяцев составил 91,5 млрд тенге. Рост производства легковых автомобилей по сравнению с прошлым периодом – в 4,3 раза, или до 10 355 единиц, а производство автобусов и микроавтобусов выросло в 5 раз (до 431 единицы)», — цитирует А.Айдарбаева пресс-служба МИР.

Как отмечается, ИФО всей отрасли составил 136,8%. Рост обеспечен в результате начала сборки обновленных моделей популярных автомобилей и выхода на экспортные рынки соседних стран.

«По итогам 8 месяцев 1187 автомобилей (10; отраслевого сбыта) было отправлено на экспорт в Китай, Россию, Беларусь и Таджикистан. Это больше уровня экспорта за весь период с момента реализации программы индустриализации», — говорится в сообщении.

По данным МИР, объем инвестиций в основной капитал в секторе автомобилестроения за 7 мес. превысил Т3,4 млрд, что более чем в 3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Средний уровень продаж отечественных автомобилей составляет порядка 20% в структуре общих продаж.