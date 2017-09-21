Китай планирует создать единую евразийскую инфраструктурную сеть

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Китайские власти намерены использовать инициативу «Один пояс – один путь» и все сопряженные с ней проекты для создания единой инфраструктурной сети Евразии, заявил на церемонии открытия Евразийского экономического форума (ЕАЭФ) в Сиане вице-премьер госсовета КНР Ван Ян.

«Нам предстоит создать единую систему транспортных коммуникаций, необходимо активно действовать по наиболее приоритетным направлениям – как в плане авиационных, дорожных, так и морских, сетевых транспортных проектов. Нужно сформировать интегрированную систему коммуникаций, которая бы охватывала ключевые пути сообщения и населенные пункты, а также объекты. Таким образом появится региональная инфраструктурная сеть, которая будет покрывать всю Евразию», — цитирует вице-премьера госсовета КНР агентство ТАСС.

Он напомнил, что Евразия обладает богатой ресурсной базой, многосторонней культурой. По словам вице-премьера, с учетом крепнущих принципов толерантности и открытости страны региона в долгосрочной перспективе способны все более успешно продвигать успешное экономическое сотрудничество.

Кроме того, В.Ян отметил, что к настоящему моменту Китай в рамках инициативы «Один пояс – один путь» создал совместно с государствами Евразии более 40 особых зон торгово-экономического развития, и многие проекты на их территории находятся на стадии успешной реализации, способствуя всеобщему взаимному обогащению.

«Китай намерен целенаправленно развивать существующие каналы торговли, выступать в качестве инициатора системных проектов, реализовывать договоренности, достигнутые в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — резюмировал замглавы правительства КНР.

Евразийский экономический форум проводится с 21 до 23 сентября и посвящен обсуждению мер по раскрытию потенциала, активной реализации международных проектов в рамках китайской правительственной инициативы «Один пояс – один путь». В ЕАЭФ принимают участие более 3,8 тыс. человек из 76 стран мира. В общей сложности планируется провести 11 тематических сессий, посвященных финансовой, культурной, экологической, сельскохозяйственной проблематике, вопросам науки и техники, туризма, подготовки профессиональных кадров и образования, геофизике и метеорологии.

Отдельно состоится заседание в формате круглого стола с участием представителей правительств государств-членов ШОС.