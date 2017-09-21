Казахстан и Япония завершили председательство в конференции ДВЗЯИ

Астана. 21 сентября. КазТАГ – В Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Казахстан и Япония завершили председательство в конференции договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает пресс-служба МИД РК.

«В ходе конференции Казахстан и Япония передали двухгодичное сопредседательство в этом процессе Бельгии и Ираку. Основной задачей сопредседателей является содействие скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ. В соответствии со статьей 14 договора для его вступления в силу требуется ратификация всеми государствами, включенными в приложение 2», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что на сегодня договор подписали более 150 государств-участников конференции.

«На протяжении 2-х лет Казахстан и Япония последовательно работали над тем, чтобы способствовать вступлению договора в силу. В октябре 2015 года в Астане впервые в истории ДВЗЯИ был подписан совместный документ в поддержку договора на высшем политическом уровне – президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Аналогичные призывы от имени Казахстана и Японии были сделаны в рамках саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне и сессии рабочей группы открытого состава в Женеве в 2016 году», — отметил на конференции министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Также глава МИД обратил внимание на значимость ввода в эксплуатацию здания банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске для целей мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерного нераспространения.

Кроме того, К. Абдрахманов подробно остановился на инициативах главы государства Н.Назарбаева в сфере ядерного разоружения и нераспространения, выдвинутых в ходе церемонии открытия здания БНОУ, а также итогах состоявшейся в Астане юбилейной конференции Пагуошского движения ученых.

ДВЗЯИ был открыт к подписанию в 1996 году. Договор устанавливает запрет на все виды испытаний ядерного оружия и является важным инструментом в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Сопредседательство Казахстана в рамках процесса по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу является продолжением реализации инициатив Н. Назарбаева по ядерному разоружению и нераспространению и послужило очередным значимым вкладом страны в процесс установления всеобщего запрета на ядерные испытания.