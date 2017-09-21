В Алматы военнослужащий предстал перед судом по делу о доведении курсанта до самоубийства

Алматы. 21 сентября. КазТАГ — В Алматы подполковник Айдар Кабденов предстал перед судом по делу о доведении курсанта до самоубийства, сообщила пресс-служба военного суда Алматинского гарнизона.

«Военным судом Алматинского гарнизона рассматривается уголовное дело по обвинению подполковник А. Кабденова в совершении преступлений, предусмотренных статьями 451 ч.1, п.2, и 105 ч.1 УК РК», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному акту, А. Кабденов подозревается в том, что, не имея права проводить экзамен, он поставил курсанту неудовлетворительную оценку и не принял его ответы на пересдаче.

Как уточняется, 3 ноября 2016 года А. Кабденов присутствовал в классе тактической подготовки кафедры десантно-штурмовых войск, где полковником Д. Куптикбаевым проводился рубежный контроль по дисциплине «Тактика ВДВ» у курсантов второго взвода девятой роты.

«Далее, 11 января 2017 года, курсант Балабек, подготовившись к пересдаче рубежного контроля по дисциплине «Тактика ВДВ», прибыл в лекционный зал ВИСВ, где А.Кабденов, продолжая превышать предоставленную ему власть, не являясь лицом, уполномоченным на принятие рубежного контроля по дисциплине «Тактика ВДВ» у курсантов десантно-штурмовых войск ВИСВ, проигнорировал ответы курсанта Балабека по экзаменационным вопросам на государственном языке и повторно выставил последнему неудовлетворительную оценку», — поясняется в сообщении.

«Таким образом, А.Кабденов совершил превышение власти или служебных полномочий, (…) в целях нанесения вреда другим лицам, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.451 ч.2 п.2 УК РК. Кроме того, А. Кабденов совершил доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.105 ч.1 УК РК», — поясняет пресс-служба суда.