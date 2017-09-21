Механизм мониторинга экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ обсудят в Вене

Алматы. 21 сентября. КазТАГ — Механизм мониторинга экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет обсуждаться в пятницу на встрече министерского мониторингового комитета в Вене, сообщает ТАСС.

«Мы обсудим этот вопрос в Вене. Технический комитет еще заседает в эти дни. Мы заслушаем завтра результаты работы технического комитета», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в ноябре в Вене состоится встреча участников соглашения о сокращении добычи нефти. «Мы договорились, что в ноябре будут встречаться все министры из стран, подписавших соглашение в рамках ОПЕК+», — добавил он.

Министр подчеркнул, что все страны настроены на то, чтобы исполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме. «Потому что соглашение показывает свой результат и эффективность. Все министры говорят о приверженности реализации этого соглашения», — отметил А.Новак.

Россия также заинтересована и в исполнении договоренностей, и в балансировке рынка, и в том эффекте, который достигается в рамках совместных действий участников соглашения ОПЕК+, подчеркнул министр.

Однако комментировать уровень исполнения соглашения по итогам сентября А.Новак не стал. «Сентябрь еще не закончился. Я не буду озвучивать прогноз, поскольку это цифры, которые очень существенно влияют на ситуацию на рынке. Поэтому будем мониторить, как и договаривались», — сказал он.

Напомним, министерский мониторинговый комитет на заседании в Санкт-Петербурге в июле предложил рассмотреть возможность мониторинга не только добычи нефти, но и ее экспорта.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Сейчас профильные министры обсуждают возможность продления пакта ОПЕК+ как минимум еще на 3 мес.