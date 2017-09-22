КНДР заявила о возможности нового испытания водородной бомбы в ответ на политику США

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Северная Корея может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане в качестве ответа на политику США, сообщают российские СМИ.

С таким заявлением глава МИД КНДР Ли Ён Хо выступил после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына предпринять «сверхжесткие меры» в ответ на речь президента США Дональда Трампа, которую в Пхеньяне посчитали объявлением войны.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем, какие действия могут быть предприняты, это будет решать Ким Чен Ын», — заявил Ли Ён Хо.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США о возможности полного уничтожения республики. По его словам, вместо убедительных высказываний на генеральной ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Д.Трамп выступил с «грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники».

«Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем», — добавил Ким Чен Ын.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что подобные заявления со стороны США подтверждают правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы.

«Высказывания Трампа отнюдь не запугивают и не останавливают меня, а, наоборот, подтверждают, что выбранный мною путь единственный правильный и по нему следует идти до конца», — отметил он.

19 сентября Д.Трамп с трибуны генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По его словам, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. При этом он настоятельно призвал страны ООН вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие советом безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез также ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки.