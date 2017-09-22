Переговоры в Астане способствовали снижению насилия в Сирии, заявил де Мистура

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Переговорный процесс в Астане в значительной мере способствовал снижению уровня насилия в Сирии, заявил на встрече высокого уровня по Сирии в штаб-квартире ООН спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Процесс переговоров в Астане имел важные последствия – существенное снижение уровня насилия в ряде районов Сирии. Было спасено множество жизней, освобождение территорий от жестокого правления ИГ почти полностью завершено», — цитирует де Мистуру агентство ТАСС.

Как подчеркнул эмиссар ООН, «разгром ИГ – только начало процесса, поскольку необходимо всеобъемлющее политическое урегулирование конфликта» в Сирии.

«После того как процесс переговоров в Астане успешно и практически полностью достиг поставленных целей в том, что касается военной деэскалации, нам необходимо стремиться к достижению политического урегулирования. Это означает возврат к переговорам в Женеве».

Напомним, 6-й раунд переговоров по Сирии прошел в Астане 14-15 сентября. Стороны договорились развернуть силы контроля деэскалации стран-гарантов на основе карт, согласованных 8 сентября в Анкаре: в провинциях Идлиб и некоторых районах провинций Латакия, Хама и Алеппо для предотвращения боевых действий. Координировать действия трех стран будет ирано-российско-турецкий центр.

Следующая международная встреча по Сирии пройдет в Астане в конце октября.