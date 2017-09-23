Премьер Великобритании предложила двухлетний переходный период после Brexit

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после Brexit, в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях, сообщает Русская служба ВВС.

«В течение этого имплементационного периода доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности», — сказала Т.Мэй во время выступления в итальянской Флоренции в минувшую пятницу.

Британский премьер также предложила заключить новый договор, который, по ее словам, сделает отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС еще более тесными.

Т.Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих двух лет. По оценкам экспертов, эта сумма составляет около 20 млрд евро.

В своей речи Т.Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.

«Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации — это важная часть подготовки к новому режиму», — добавила она.

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал речь Т. Мэй конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе. Он также сказал, что Евросоюз готов обсудить запрос Т. Мэй о двухлетнем переходном периоде.

«Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода в разных областях и об условиях возможного переходного периода, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях», — говорится в заявлении М.Барнье.

В конце августа Лейбористская партия Британии заявила, что страна не должна покидать единый европейский рынок и таможенный союз сразу после завершения процедуры Brexit. Лейбористы предлагают установить переходный период после 2019 года, во время которого будут действовать старые правила, в том числе и о едином рынке труда (когда гражданин любой страны ЕС может работать в любой другой стране Евросоюза) — до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения.

Консерваторы выступали против сохранения членства страны в едином европейском рынке.

Таможенный союз — это зона свободной торговли между странами ЕС, а единый европейский рынок включает в себя свободное перемещение товаров, денег, услуг и людей.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года.