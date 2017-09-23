Астана. 23 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге и крайнем западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, возможны небольшие осадки, ветер северный 9-14 м/с, температура воздуха +5+7.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +24+26.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами осадки, туман, усиление ветра 15-20 м/с, температура понизится до +4+9 и +5+10. На территории Павлодарской области ожидаются осадки, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах туман, +2+7. В Костанайской области осадков не ожидается, местами туман, усиление ветра до 18 м/с, +5+10.

В Карагандинской области местами осадки, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, +5+10. В Восточно-Казахстанской области осадки, местами сильные, усиление ветра до 15-23 м/с, +5+10.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра до 15-23 м/с, +21+26, +26+31 и +23+28 соответственно; в Кызылординской области возможны пыльные бури. В Алматинской области местами кратковременные дожди, усиление ветра до 15-23 м/с, +23+28.

В Мангистауской и Атырауской областях синоптики прогнозируют местами дожди, грозы, усиление ветра до 15-23 м/с, +27+32 и +20+25. В Западно-Казахстанской области местами также усиление ветра до 15-23 м/с, осадков не ожидается, +17+22. В Актюбинской области местами дожди, туман, усиление ветра 15-20 м/с, +12+17.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на отдельных реках Западного Алтая в связи с осадками ожидаются подъемы уровней воды. На реках юга и юго-востока Казахстана ожидаются колебания водности. На р. Сырдарье в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.