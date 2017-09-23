В Астане по обращению МОН завели уголовное дело о распространении ложной информации о казахстанских учебниках

Астана. 23 сентября. КазТАГ — В Астане по обращению министерства образования и науки (МОН) завели уголовное дело по поводу распространения ложной информации о казахстанских учебниках, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«Департаментом внутренних дел Астаны в едином реестре досудебных расследований по статье 247 ч.3 УК РК (распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано обращение министерства образования и науки Республики Казахстан о распространении неизвестными в социальных сетях интернет-ресурса несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Следственным управлением ДВД Астаны начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль МВД Казахстана.