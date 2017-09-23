Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Взят под стражу водитель внедорожника, сбивший насмерть женщину в Алматы, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

Как напомнили в полиции, ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью в 23.50 в Турксибском районе Алматы.

«Женщина 1965 года рождения пересекала улицу Бурундайскую по обозначенному пешеходному переходу. В этот момент в северном направлении двигалась автомашина марки Toyota Land Cruiser под управлением молодого мужчины… Внедорожник сбил женщину и скрылся с места преступления. К сожалению, пешеход скончалась сразу же», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Сейчас водитель задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. «В ближайшие дни он будет представлен суду для избрания меры пресечения на период следствия», — проинформировали в полиции.

«Досудебное расследование сейчас проводится по признакам сразу двух преступлений: ст. 345 ч.3 УК РК – совершение ДТП, повлекшее смерть человека, и ст. 347 УК РК – оставление места дорожно-транспортного происшествия», — информировал заместитель начальника управления дознания ДВД Алматы майор полиции Олжас Шарипов.