На индонезийском острове Бали ожидают начала извержения вулкана; эвакуированы 35 тыс. человек

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали; с территории, прилегающей к горе, эвакуированы уже 35 тыс. человек, сообщает Русская служба ВВС.

Отмечается, что эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях. Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Агунг входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого «Огненного кольца» – вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан. Он имеет высоту 3142 м и располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне опасности. Международный аэропорт Бали в Денпасаре пока также действует в нормальном режиме. Однако министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

Как напоминает Русская служба ВВС, во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибли более 1 тыс. человек.