Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва, заявляют авиаперевозчики

Алматы. 25 сентября. КазТАГ — Регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва, заявили в авиакомпании Air Astana.

«Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановке (на ремонт – КазТАГ) Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва», — говорится в сообщении департамента по корпоративным коммуникациям Air Astana в понедельник.

По данным казахстанского авиаперевозчика, основными компаниями-экспортерами авиационного керосина для Казахстана являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тыс. тонн по сравнению с 44 тыс. тонн в 2016 году. «Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года», — указано в сообщении.

Что касается отечественного производителя, то, по данным авиаперевозчика, Шымкентский НПЗ, являющийся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане, производит всего 241 тыс. тонн, тогда как потребность гражданской авиации в авиационном топливе в 2017 году составляет 800 тыс. тонн.

«Однако он (Шымкентский НПЗ – КазТАГ) останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что еще более усугубляет кризисную ситуацию», — уточняют в авиакомпании.

«На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации РК на 70% зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу. Другие страны-экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке. Еще один экспортер — КНР — производит другой тип авиакеросина — Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов РК. Таким образом, ввоз альтернативного авиатоплива в краткосрочной перспективе не представляется возможным в краткосрочной перспективе», — заявляют в Air Astana.

В компании не отрицают, что со стороны минэнергетики РК принимаются всевозможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с минэнерго РФ, однако эти антикризисные меры имеют временный характер и перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы.

«Международно признанным стандартом в авиатопливообеспечении перевозчиков, позволяющим сглаживать риски, возникающие по причине дефицита авиатоплива, является диверсификация и страхование запасов за счет создания резервной схемы авиатопливообеспечения и хранения стратегического запаса для национального перевозчика в основных авиаузлах. В нынешних условиях недостаточных мощностей резервуарного парка аэропортов РК разрешенный лимит хранения авиатоплива для «Эйр Астаны» позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на 10-дневные сроки», — резюмировали в авиакомпании.

Авиаперевозчик также констатирует, что импортозависимость в Казахстане не стала меньше, несмотря на госпрограмму по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2016 годы, приоритетным направлением которой являлось всестороннее развитие нефтеперерабатывающей отрасли и обеспечение в 2016 году внутреннего рынка авиационным керосином, бензином и дизельным топливом отечественного производства.